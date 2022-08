Holm pank alustab kodulaenude väljastamist

Eesti kapitalil põhinev Holm pank alustab kodulaenu pakkumist uue kodu ostuks, ehituseks, renoveerimiseks või rekonstrueerimiseks.

Holm panga juhi Rauno Klettenbergi sõnul on Holm Eesti, Austria ja Saksamaa turul kolme pangana tegutsetud aastaga saavutanud piisava kapitaliseerituse, mille pinnalt saab hakata rahastama panga tänaste ja tulevaste eraklientide laene.

„Holm on tegutsenud pangana alates 2019. aastast, aga meie ajalugu finantsteenuste pakkujana ulatub tegelikult aastasse 1995, mil ettevõte alustas järelmaksu väljastamist tänaseni hästituntud Liisi kaubamärgi all. Seega on meil juba enam kui veerand sajandit kogemust ja üle 600 000 kliendi, kellest suur osa ikka ja jälle oma plaanide teostamiseks meie poole pöörduvad,” kommenteeris Klettenberg pressiteates.

Holm pank teeb kodulaenude väljastamisel koostööd ka Ettevõtlus- ja Innovatsiooni Sihtasutusega, mille toetusele kvalifitseeruvad kliendid saavad laenu taotleda soodsamatel tingimustel. Sarnaselt teistele Euroopa pankadele määrab Holm iga laenutaotleja pakkumisele intressimarginaali, millele lisandub pankadevahelise laenamise intressimäärana European Money Markets Institute’i poolt igapäevaselt avaldatava kuue kuu Euribori määr.

Holm panga teenuste hulka kuuluvad lisaks kodulaenudele tähtajalised hoiused, füüsilised ja virtuaalsed krediitkaardid, era- ja äriklientide finantseerimine ning järelmaksud. Pank pakub läbi Raisin platvormi tähtajalisi hoiuseid ka Saksamaal ja Austrias ja omab ettevõtet Holm Bank Latvia SIA, mis tegutseb finantsteenuse pakkujana Lätis.