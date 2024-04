Juubelit tähistav Holm teatas tegevusajaloo edukaimast aastast

Aprillis pangalitsentsi omandamise viiendat aastapäeva tähistav Holm pank väljastas 2023. aastal rekordmahus uusi laene, kasvatas jõuliselt hoiuste portfelli ning viis edukalt läbi oma esimese võlakirjade emissiooni. Eestis ja Lätis tegutseva ettevõtte netolaenuportfell kasvas 41%, hoiuste maht 49% ning ettevõtte teenis rekordilised 1,6 miljonit netokasumit.

Holmi juhatuse esimehe Kaspar Kalveti sõnul viis rekordtulemusteni viimaste aastate ulatuslikud investeeringud äriarendusse, innovaatiliste uute toodete turule toomine ning tarbijatele antud kõrgeima hoiuseintressi lubaduse pidamine.

„Peale pangalitsentsi saamist alustasime uue pangatuuma arendamist ning omandasime ka 100% osaluse oma Läti tütarettevõttes. Oleme seejärel tulnud välja ärilaenudega Eestis ja Lätis, toonud Eestis turule liisinglahendused nii era- kui äriklientidele, refinantseerimislaenu, kodulaenu, kodu energialaenu. Lisaks ka uudse järelmaksulahenduse, mis võimaldab taotleda järelmaksu tootest tehtud pildi alusel, ning unikaalse krediitkaardilahenduse, mis tagab 100-eurose krediidi ilma intressi või mistahes muude lisatasudeta. Kõikidele nendele teenustele on olnud tugev nõudlus, tänu millele on meie laenuportfell täna pea poole suurem kui möödunud aastal,“ selgitas Kalvet.

2023. aasta lõpuks oli Holmi netolaenuportfell 139.6 miljonit eurot, millest Eesti portfell moodustas 98.8 miljonit eurot (45% kasvu võrreldes 2022. aastaga) ja Läti portfell 40.9 miljonit eurot (32% kasvu võrreldes 2022. aastaga). Vaatamata laenude mahu kasvule püsis laenude kvaliteet jätkuvalt kõrge – mittetöötavate laenude osakaal oli sarnaselt 2022. aastale madalal 2,3% tasemel.

„Suure hüppe tegid ka tähtajalistele hoiustajatele väljamakstavate intresside summad, mis kasvasid üle 2,5 korra võrreldes 2022. aasta väljamaksetega. Jätkame ka uuel aastal aktiivselt hoiuste kaasamist nii Eestis kui välisturgudel. Kui enamus panku on täna juba järsult tähtajaliste hoiuste intresse vähendanud, siis Holm pakub jätkuvalt populaarseimatele perioodidele üle 4% teenimisvõimalust,“ sõnas Kalvet.

2023. aastal laiendas Holm edukalt ka investorbaasi, emiteerides allutatud võlakirju. „Oleme jõudmas oma kasvuteel järgmisesse faasi ning asunud pakkuma ka investoritele võimalust meie arenguloost osa saada. Võlakirjade kaasamine aitas kindlustada veelgi meie tugevat kapitali- ja likviidsuspositsiooni, tänu millele saame 2024. aastal oma ambitsioonikate kasvuplaanidega edasi liikuda. Kuigi majanduses puhub ilmselt ka 2024. aastal veel vastutuul, on Holm väga heas vormis. Oleme jätkuvalt toeks nii era- kui ka äriklientidele nende heade plaanide elluviimisel,“ sõnas Kalvet.

Holm Bank AS on Eesti kapitalil põhinev pank, millele on tegevusloa andnud Euroopa Keskpank. Holm pangale kuuluvad kaubamärgid Liisi ja Holm. Panga teenuste hulka kuuluvad tähtajalised hoiused, füüsilised ja virtuaalsed krediitkaardid, era- ja äriklientide finantseerimine ning järelmaksud. Pank pakub tähtajalisi hoiuseid ka Saksamaal ja Austrias ning omab ettevõtet Holm Bank Latvia SIA, mis tegutseb finantsteenuse pakkujana Lätis.