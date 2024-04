Vabadus uputab: põlvkonnavahetus pole nõukanostalgia

ontent/uploads/2022/05/Hillar-Padu.jpg"> Pensionil pedagoog Hillar Padu. Foto: erakogu[/caption]

Kui kõigil on vabadus kiruda ja kuulutada oma „tõtt“ – vabadus kõigeks – siis miks mitte ka vabadus lausollusteks. Teaduste Akadeemia, nagu väidab selle president Tarmo Soomere, ongi lauslolluste vältimiseks. Mihkel Kärmas oma Pealtnägijas paljastab „kasulikke idioote“, kes Eesti riiki muukeelses meedias lauslollustega halvustavad. Sõnavara, milles lauslollilt kirutakse, on üllatavalt sarnane: kõik on „kommud ja puha kommuna värk“, otsekui nõukanostalgia?

Eesti pole muinasmaa: „Eesti suurim probleem on see, et eestlus on kadumas. Ajame karjääri taga, tikume kõik välismaale,“ kurdab Ameerikast naasnud Kristjan Järvi. Kas kolmkümmend aastat iseseisvust on vabaduse esialgsed ahvatlused läbi põletanud? Kas tõesti napib eestluse jaoks rõõme: … ahh, kõik kommuna värk.

