Tammsaare teatri uuslavastus „Paisu tagant” – vaikus, mis paneb kuulama

Üksildane pubi. Tuuline õhtu. Neli meest ja üks võõras.

Foto: Kristo Klausson

Iiri lääneosa äärealal, sealses karmis ja vaikivas ilmas, kohtub hääbuv maailm millegagi, mis on sügavalt inimlik ja ajatu. „Paisu tagant” on lugu, mis sünnib kuulamisest, jagamisest ja hetkedest, mil sõnad kõlavad kauem kui vaikused. See on näidend, kus hääletu igatsus, huumor ja inimlik haavatavus põimuvad loojanguvalguses. Mõnikord võib lihtne õhtu muuta meid rohkem kui terve elu. Publiku ette rullub maailm, mis ei nõua vastuseid, vaid lubab kohal olla.

Iga paus, iga pilk, iga rääkimata jäänud mõte võib saada olulisemaks kui see, mis välja öeldakse. Conor McPhersoni hinnatud näidend „Paisu tagant” on sügavalt inimlik lugu kuulamisest, mälestustest ja vaikusest, mis räägib rohkem kui sõnad.

Lavastaja: Tiit Alte

Osades: Jana Volke-Valk või Ilona Sillamaa, Meelis Sekk, Andres Kask, Vane Üksküla, Kristjan Arunurm

Piletid saadaval Piletilevis, Piletimaailmas ja Fientas.

Kohtume seal – kus pais vaikselt avaneb.

Foto: Kristo Klausson