Nagu ideoloogiateoreetikud väidavad on ideoloogia kõige peidetum, aga ka kõige efektiivsem just meelelahutuslikes kahemõttelisustes – anekdootides. Anekdoodid on kui piiblitsitaadid – naera või nuta – usud või ära usu. Ja kui ei usu, jääd lolliks – ei saanud aru.

Eestlane pole loll, naerab kaasa. Kuid peaks nutm