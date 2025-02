Galerii: Tõnu Oja esitles monoetendusega oma kahe otsaga luuleraamatut

Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 26

Reedel umbes kell kuus õhtul algas Taebla raamatukogus ühemeheetendus, kus näitlejana tuntud Tõnu Oja esitles kahe otsaga raamatut, mille autoriks on Laur Lomper ja Tõnu Oja. Ühe autori luuletused algavad raamatu ühest otsast, teise autori omad aga teisest otsast.

Et olla täpne, siis on tegemist raamatuga, mille kaantele on märgitud: Laur Lomper/Tõnu Oja, “Vahi kuue paiku vahi kuue paiku. Vaata umbes kell kuus valvuri pintsaku paranduslappe”.

Ligi 40 aastat on Tõnu Oja pseudonüümiga Laur Lomper kirjutanud laulutekste ansamblitele, tõlkinud muusikale, seadnud sõnu lavastustesse ja multifilmidesse ning loonud isegi ooperile libreto. Osa neist tekstidest on saanud raamatuks, kuid olulise täiendusega – raamatust pool on avaldanud Tõnu Oja.

Mismoodi tekstid sünnivad ja millal Laur Lomperi ning millal Tõnu Oja sulest, selguski Taebla raamatukogus toimunud raamatuesitlusel, kus Oja luges nii Lomperi kui ka enda luuletusi ning rääkis juurde ka lugusid, kuidas ja miks üks või teine luuletus sündinud on. Kuulajaile monoetendus meeldis ning autorile soovitada välja anda luulekogu kommente