Hillar Padu: poliitmängurlus neelab koolirõõmud

Mida haritum on inimene, seda rohkem ta teenib. Õppimine teeb targaks! See vana anekdoot enam muigama ei pane: kool on nüüd õnne-, mitte õpikoht.

Kui mina seitsekümmend aastat tagasi kooli läksin, ütles isa otsesõnu: pea meeles, õpetajal on alati õigus. Klassis üle neljakümne õpilase, tunnis käis tõsine töö. Räägiti ka teistpidi: töö on auasi, palk on pisiasi, muu on iseasi. Kui nüüd juba sügiseti räägitakse õpetajate streikidest, mitte koolitöö rõõmudest, tundub midagi valesti olevat.

Tõsi, eesti koolides on õppeedukus veel maailma esirinnas, aga kauaks? Puudub õpetajate järelkasv, sest palk on madal. Palgatasemega on rahul üldse vaid 32% eestimaalasi. Noored siirduvad välisriikidesse mitte ainult õppima, vaid ka nõudepesijaks, lapsehoidjaks või muudele abitöödele. Mõelda, PISA-testide maailmatipud lahkuvad rahvusriigist palga pärast: mida targem oled, seda varem lahkud.

