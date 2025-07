Galerii: äike, tuul ja tugev vihm jõudsid Läänemaale

Kuula artiklit, 0 minutit ja 42 sekundit 0:00 / 0:42

Täna pärastlõunaks lubatud äike, tuul ja tugev vihm jõudsid Läänemaale kohale.

Täna pärastlõunaks lubas keskkonnaagentuur mitmele poole äikesevihma. Sadu on kohati tugev ning sekka võib tulla rahet. Äikese ajal on tuul puhanguline.

Hoiatus on antud Hiiumaale, Saaremaale, Läänemaale, Raplamaale, Pärnumaale, Viljandimaale, Tartumaale, Valgamaale, Põlvamaale ja Võrumaale. Tegemist on esimese taseme hoiatusega, mis tähendab, et ilm võib teatud olukordades olla ohtlik. Sellega tuleb arvestada, kui inimese tegevus on ilmast mõjutatud.