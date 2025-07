Ilmateenistus lubab pärastlõunaks äikest ja tugevat vihma

Kuula artiklit, 0 minutit ja 34 sekundit 0:00 / 0:34

Keskkonnaagentuuri prognoosi järgi on täna pärastlõunal oodata äikest, tugevat vihmasadu ja tugevat tuult.

Täna pärastlõunal sajab mitmel pool äikesevihma. Sadu on kohati tugev ning sekka võib tulla rahet. Äikese ajal on tuul puhanguline.

Ilmahoiatus on antud kogu Lääne- ja Lõuna-Eestile ning saartele. Tegemist on esimese taseme hoiatusega, mis tähendab, et ilm võib teatud olukordades olla ohtlik. Sellega tuleb arvestada, kui inimese tegevus on ilmast mõjutatud.

