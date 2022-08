Juhtkiri: liikumismugavus ja parkimisanarhia

Inimeste vahel kihutavad elektritõukeratturid, kiiruskatseid tegevad elektritõukeratturid, valesti pargitud tõukerattad – need on kõik probleemid, mis juba mitmendat aastat ikka ja jälle üles kerkivad.

Mullu kevadel tõi elektritõukerataste ja taksoteenuse pakkuja Bolt Haapsallu sadakond rohelist tõuksi, mille läänlased avasüli vastu võtsid.

Eelmisel aastal sõitsid tõuksidega pigem noored, tänavu aga vuravad ka vanemad linnakodanikud nendega uhkelt ringi. Tõuksiga sõitjate ring on suurenenud ning selle tõttu lisandub ka probleeme.

Mullu uudistati, kuidas tõukse kasutada ning siis oli probleemiks, et sõideti kas liiga kiiresti või vales kohas, ka kõnniteed ületati liikluseeskirja rikkudes tõuksil sõites. Toona oli politseil tegemist kiivrita sõitjate taltsutamisega ning tõuksil kahekesi sõitmise takistamisega.

Renditõukside puhul on üheks suurimaks probleemiks nende parkimine kõnniteedele. Elektritõukerataste seaduses on aga kirjas, et jalakäijale tuleb ruumi jätta vähemalt poolteist meetrit.

Tõukside ripa-räpa parkimine on tegelikult kinni pigem kasutajas kui ettevõttes, kes neid välja rendib. Samas pole ka Bolt suutnud suure hurraaga alanud tõuksistumisega asjakohaselt sammu pidada. Tõuksid jäetakse suvalisse kohta, näiteks keset kõnniteed või mõne maja sissesõiduteele, vedelema. Praegu trahvib Bolt ainult neid liiklejaid, kes pargivad tõukeratta keelatud tsooni, kuid selle eest, kui sõiduvahend jäetakse maha nii, et see takistab lapsevanrtit lükkavat jalakäijat või ratastooliinimest, kedagi ei karistata.

Parkimisanarhiat saavad takistada ka need, kes ise tõuksi ei kasuta – liiklust takistavat tõuksi võib sobivasse kohta tõsta. Pargitud tõuks hakkab küll liigutades hoiatavalt piiksuma, kuid rahuneb hiljem siiski maha. Ripakile jäetud tõuksist võib teatada ka Boltile.