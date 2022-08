Vedelema jäetud elektritõuksid on linnaelanikel jalus

Haapsallased on Bolti elektritõuksid üldiselt hästi vastu võtnud, ka õnnetusi on nendega vähe juhtunud, kuid probleemiks on tõusmas tõukerataste parkimine.

Haapsallane Margus Maiste ütles Lääne Elule, et tema kodutänaval vedeles Bolti tõuks pea kuu aega. „Eelmisel nädal koristati lõpuks ära,” ütles Maiste. Tõuks oli esimese hooga jäetud kraavi vedelema, kuid hiljem oli keegi selle tee äärde tõstnud ning siis takistanud tõuks muruniitmist.

