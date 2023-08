Eesti parima talutoidu konkursi parima pagaritoote tiitli võitis Haeskas asuva Tänava talu müsli.

Tänava talu peremees Margus Maripuu ütles, et saatis tatra-šokolaadimüsli konkursile mõttega, et paneb sinepiga kaasa. Tänava talu sinepeid on konkursil pärjatud lausa kaks korda, mullu võitis puravikusinep, kolm aastat tagasi vaarikasinep. Seekord aga naeratas õnn hoopis müslile.

