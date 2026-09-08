Lääne-Nigula vallavalitsus jäi kolmeliikmeliseks

Lääne-Nigula vallavalitsus töötab eelmise nädala lõpust kolmeliikmelisena, sest sotsisaalala abivallavanem Tuuli Varik lahkus omal soovil ametist. Variku viimane tööpäev oli 4. september.

Lääne-Nigula vallavanema Janno Randmaa sõnul jätkab vallavalitsus esialgu kolmeliikmelisena. „Lähima kuu aja jooksul kindlasti uut inimest ei lisandu,” sõnas vallavanem ja lisas, et kolmeliikmeline vallavalitsus oli Lääne-Nigula vallas ka eelmise valitsemisperioodi lõpus.

Varikust sai hariduse, sotsiaal- ja noorsootöö valdkonna abivallavanem tänavu jaanuaris, mil Lään