Lääne-Nigula vallavalitsus jäi kolmeliikmeliseks

Kuula artiklit, minutit ja sekundit
0:00 / :
Lääne-Nigula vallavalitsus töötab eelmise nädala lõpust kolmeliikmelisena, sest sotsisaalala abivallavanem Tuuli Varik lahkus omal soovil ametist. Variku viimane tööpäev oli 4. september.
Lääne-Nigula vallavanema Janno Randmaa sõnul jätkab vallavalitsus esialgu kolmeliikmelisena. „Lähima kuu aja jooksul kindlasti uut inimest ei lisandu,” sõnas vallavanem ja lisas, et kolmeliikmeline vallavalitsus oli Lääne-Nigula vallas ka eelmise valitsemisperioodi lõpus.
Varikust sai hariduse, sotsiaal- ja noorsootöö valdkonna abivallavanem tänavu jaanuaris, mil Lään
Artikkel jätkub peale reklaami
Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!
Reklaam