Sotsiaalmaja saab uue parkla

Sel sügisel saab Haapsalu sotsiaalmaja uue parkla, kuhu saab muusikakoolipoolsest küljest.

Haapsalu abilinnapea Peep Aedviir ütles, et ehitusega muudetakse nii parklasse sissesõidu kohta kui ka lahendatakse sademeveeprobleem.

Plaani järgi muutub kogu sotsiaalmajaesine haljasala parklaks, mistõttu lisandub parkimiskohti. „Kõrghaljastus jääb alles,” täpsustas Aedviir.

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Koos parklaga asfalteeritakse ka Kastani 7a ehk endise prügimaja poole minev tee.

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