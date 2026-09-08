Lihulasse kavandatakse puiduettevõtet

Lihula vana saeveski asemele kavatseb KLM Varad OÜ rajada liimpuidust akna- ja uksedetaile tootva ettevõtte.

Pärnu maantee 38 krundile Lihulas taotles ettevõte detailplaneeringu algatamist. Kavas on olemasolevad hooned lammutada ja asemele ehitada kaks puidutöökoda, kontor ja kuivati.

KLM Varad OÜ juhatuse liige Kaido Kalm ütles Lääne Elule, et kõigepealt tuleb ära oodata detailplaneeringu kinnitamine, siis hakata projekteerima ja alles pärast seda vaada