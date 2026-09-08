MTA leidis Läänemaal registreerimata töötajaid

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Maksu- ja tolliameti (MTA) suvine kontrollimine näitas, et suurem osa kontrollitud tööandjaist oli mõne töötaja registreerimata jätnud.

Läänemaal kontrollis amet 26 töötaja registriandmeid kaheksa tööandja juures. Registreerimata oli 11 töötajat kuues ettevõttes. „Enamik Läänemaal kontrollitud tööandjatest on puudused kõrvaldanud,” ütles MTA maksuauditi osakonna üksuse juht Aune Maria Marjapuu. Toimingud on tema sõnul pooleli veel paari ettevõttega.

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