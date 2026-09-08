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Tänavune Läänemaa aasta õppija on Eve Tamm-Hinno, kes kandideerib teiste maakondade aasta õppijatega ka Eesti aasta õppija tiitlile.

Laupäevani on täiskasvanute koolitajate assotsiatsiooni Andras kodulehel käimas rahvahääletus, millega maakondade aasta õppijate seast selgitatakse välja rahva lemmik.

„Kuna Andras korraldab rahva lemmiku valimiseks hääletust, pidime maakonna aasta õppija tiitli saaja varakult avalikustama,” ütles täiskasvanuhariduse Läänemaa koordinaator Annika Armipaik-Nukki.

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Läänemaa aasta õppija tiitlile laekus tänavu rekordiliselt