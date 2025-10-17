Aasta õppija tiitel tuli Haapsallu

Eesti aasta õppija tiitel jäi sel aastal Läänemaale ja selle pälvis Uuemõisas äsja Hundimaitsete pagarikoja avanud Tauno Kütt.

Eesti täiskasvanuhariduse tänuüritus, kus lisaks Eesti aasta õppija tiitlile anti üle ka aasta õpetaja, õpisündmuse ja õppijasõbraliku tööandja tiitel, peeti sel aastal Haapsalus kuursaalis.

