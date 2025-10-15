Galerii: Läänemaa aasta õppija on Tauno Kütt

Malle-Liisa Raigla

malleliisa@le.ee

Foto: Malle-Liisa Raigla
Kuula artiklit, 1 minutit ja 29 sekundit
0:00 / 1:29
Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 38

 

Kolmapäeva õhtul sai Läänemaa aasta õppija tiitli Tauno Kütt, välja anti ka aasta koolitaja, aasta õpiteo ja õppijasõbraliku tööandja tiitel.

Kirjelduse järgi omandas Kütt lisaks ehituserialale ka pagarikutse, tegi karjääripöörde ja avas oma pagarikoja.

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!

Reklaam

SEOTUD ARTIKLIDROHKEM AUTORILT