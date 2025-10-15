Galerii: Läänemaa aasta õppija on Tauno Kütt

Kuula artiklit, 1 minutit ja 29 sekundit
Kolmapäeva õhtul sai Läänemaa aasta õppija tiitli Tauno Kütt, välja anti ka aasta koolitaja, aasta õpiteo ja õppijasõbraliku tööandja tiitel.
Kirjelduse järgi omandas Kütt lisaks ehituserialale ka pagarikutse, tegi karjääripöörde ja avas oma pagarikoja.
