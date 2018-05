Täiskasvanud õppijate ja koolitajate kandidaate oodatakse mai lõpuni

Sügisel toimuva täiskasvanud õppija nädala (TÕN) tarvis ootab täiskasvanute koolitajate assotsiatsioon Andras nii aasta õppija kui ka täiskasvanute koolitajate, õppijasõbralikke tööandjate ja õpitegude kandidaate.

Läänemaa TÕNi koordinaatori Ingrit Kera sõnul oodatakse aasta õppija kandidaadiks esitama neid, kes on jätkanud täiskasvanuna katkenud haridusteed, osalenud täienduskursustel või omandanud uue eriala. Täiskasvanuna uuesti õppima asumine nõuab sisemist motivatsiooni, enesekindlust ning igapäeva elu kõrvalt on see suur väljakutse.

Läänemaa eelmise aasta õppija Toomas Peterson jagab oma kogemust ja kutsub üles tunnustama: “Õppijaid ja õpetajaid on vaja märgata, sest see toetab ja innustab inimesi ˮ. Aasta õppija 2010 Egon Erkmann lisab: “Oled sa noor või vana – tunnustamist vajab inimene läbi elu. Lapsena tunnustavad meid vanemad, siis sõbrad ja töökaaslased, vanadena toetavad lapselapsed. See on lõputu ringkäik nagu õppiminegi!”

Statistika näitab, et 2017. aastal osales tasemeõppes või koolitustel 17,3 protsenti 25–64aastastest Eesti elanikest. Seda on 1,6 protsendi rohkem kui tunamullu. Eriti kasvas madalama haridustasemega inimeste õppes osalemine – see kasvas üle-eelmise aastaga võrreldes 2 protsendi võrra ehk 4,9 protsendilt 6,9 protsendile.

Täiskasvanud õppija kandidaate saab esitada 31. maini veebilehel www.jällekooli.ee. Aasta õppija kandidaatide seast valib žürii 16, kes pääsevad rahvahääletusele ja kõik inimesed saavad septembris anda hääle oma lemmiku poolt.

Lisaks aasta õppija kandidaatidele tunnustatakse ka täiskasvanute koolitajaid, õppijasõbralikke tööandjaid ja õpitegusid. Kõigi kategooriate kandidaate saab 31. maini esitada lehel www.andras.ee.

Aasta õppija, rahvalemmiku ja teiste tiitlite võitjad kuulutatakse välja 19. oktoobril

täiskasvanud õppija nädala avaüritusel.