Galerii: Uuemõisas tänati täiskasvanud õppijaid ja koolitajaid

Uuemõisa lossi valges saalis olid täna õhtul koos Läänemaa tublimad täiskasvanud õppijad, koolitajad ja nende sõbrad – peeti täiskasvanud õppija nädala tänuüritust.

Esiletõstetuid tervitama tulnud SA Läänemaa nõukogu liige Neeme Suur arutles tublisid õppijaid ja õpetajaid tänades, et mis siis on see, mis inimest täiskasvanu eas õppima paneb – kas see on hädavajadus, sest ei saa muidu ei saa hakkama, või on see meie rikkus, mis võimaldab õppida, või on see uus väljakutse, mida saame endale lubada. “Või on see sisemine vajadus endale kinnitada, et me suudame veel õppida. Ja see teadmine on vabastav – kui ühe kooli ära lõpetame, siis võtame järgmise,” ütles Suur.

Haapsalu aselinnapea Liina Põld tänas täiskasvanud õppijaid selle eest, et nad on võtnud vastutuse ja pingutuse taas õppima minna. “See pole kerge,” tunnistas Põld. Ta lisas, et kerge pole olla ka täiskasvanute koolitaja, sest täiskasvanud õppija on ise aktiivne ja vahel võib koolitajal olla keeruline jutuotsa enda käes hoida.

Põld tänas ka tööandjaid, kes võimaldavad oma töötajatel töö kõrvalt õppida. “Aga oma pereliikmeid tänage ise,” ütles aselinnapea ja lisas, et see pole ka perele kerge, kui ema või isa peab pannkookide küpsetamise asemele seminaritööd kirjutama.

Täiskasvanud õppija nädala tänuüritusel peeti lillede ja kingitustega meeles nii neid, kes tänavu laureaaditiitli pälvisid, kui ka neid, keda tiitli saamiseks esitati.

Täiskasvanud õppija nädalat korraldas tänavu Haapsalu kutsehariduskeskus (HKHK) ja selle eestvedajad on Ingrit Kera ja Aile Nõupuu. HKHK direktori Ingrid Danilovi sõnul on see ka loomulik, et kutsehariduskeskus on suurim täiskasvanute koolitusasutus Läänemaal. “Kui siin saaliski ringi vaatan, näen pooli oma kooli endisi ja praegusi töötajaid, õpetajaid ja õpilasi,” ütles Danilov.

Läänemaa parimad:

Aasta õppija 2018 – Tiit Niinemets

Tubli ja töökas mees, kes töö kõrvalt lõpetas 6 aastat tagasi HKHK mööblirestaureerimise erialal ning nüüd TÜ Haapsalu Kolledži käsitöö ja disaini erialal. Talle meeldib enda kätega valmistada erinevaid asju ja nüüd keskeas otsustas ka teoks teha kunagise unistuse minna taolist valdkonda ka kõrgkooli õppima. Õppimine on talle andnud taas palju huvitavat ja avastamisrõõmu ning ideid, millega edasi liikuda enda ettevõtluse suunas.

Aasta õppija nominendid:

Jana Koel

Virge Võsu

Mario Metshein

Katrin Päevakene

Marge Kiirend

Anu Huusi

Maimu Neuhof

Doni Haapsal

Ave Heringas

Liina Virolainen

Katrin Rehepapp

Liivi Veske

Jane Möll

Helina Meister

Ludmilla Kisler

Mari Tikerpuu

Aasta koolitaja 2018 – Epp Klimenko

Tema puhul on õnnelikult kokku saanud osavad käsitöönäpud, kunstianne, tundlik maitsemeel, musikaalsus ja rohelised sõrmed, millega liituvad positiivne meel, inimesearmastus, kohusetundlikkus ja vastutustunne, ning töökus, pealehakkamine ning pedagoogitalent! Tema koolitusi jagub kooli, raamatukogudesse ja seltsimajadesse.

Nominendid:

Airi Aavik – HKHK haridustehnoloog, kelle eestvedamisel on valminud mitmed täiskasvanute täiendkoolituse õppekavad ja tema juhtimisel on need ka koostöös teiste koolitajatega edukalt ellu viidud.

Inge Gagarina – HKHK täienduskoolituse õppijate tagasiside põhjal väga hinnatud koolitaja, kes on koostanud ka põhjaliku e-portfoolio ja saanud sellega kutseõpetaja tase 6.

Aasta õpitegu 2018 – Läänemaa Loodusfestival, Maris Meriste ja Karin Küünarpuu

Pioneeridena näitavad nad teed teistele õppijatele: just sellised on toimekad täiskasvanud õppijad. Korraldatud loodusfestival propageerib loodusvaldkonna erialadel õppimist. See on mitmekülgne üritus, mis seob ja on põnev.

Nominendid

Kaja Hõimoja ja Marju Kullekupp – HKHK erialade ning täiskasvanute õppimisvõimaluste tutvustajad Keila linnas ja Lääne-Harjumaal

Uuemõisa raamatukogu ja Hilje Liiv – Uuemõisa raamatukogu toetab väga teadlikult elukestvat õpet läbi mitmekülgsete koolituste, ürituste ja näituste.

MTÜ Kodukant Läänemaa ja Kaja Karlson – toiduvõrgustiku seminaride ja kokanduse meistriklassi korraldajad, kus õppida saab tippkokkade juhendamisel.

Aasta õppijasõbralik organisatsioon 2018 – Helland Baltic OÜ, Uve Uustalu

See ettevõte on aktiivselt saatnud inimesi õppele, olnud aktiivne kaasarääkija õppekavade arendamises. Koolituste läbinute kaudu levib positiivne hoiak õppimise osas ka teistele töötajatele.

Läänemaa eripreemiad:

Tõeline TÕN ja elutöö preemia – Mall Lepmets ja väärikate ülikool projekt

Pikaajaline haridustöötaja – õpetaja ja kutsekooli koolitusjuht ning TÕNi eestvedaja. Läänemaa Pensionäride Ühingu kaudu on ta kirjutanud väärikate ülikooli koolitusprojekti väärikas eas inimeste kooli tagasi kutsumiseks.

Väärikas õppija 2018 – Asta Kõlamets

Pikaajaline haridustöötaja, Taebla eakate klubi “Vaarid-moorid” juhatuse esimees, kes korraldab kogukonna eakatele ekskursioone, huvitavaid kohtumisi kultuuritegelastega, korraldab teatrite külastusi kogu vabariigis.

Õppijasõbralik organisatsioon – Haapsalu Uksetehas AS, Ago Soomre

Uksetehase töötajatel ei ole takistusi õppimiseks, pigem on ettevõtte juhtkond näidanud üles huvi ning teinud ettepanekuid ja andnud sisendit kooli õppekavade tegemiseks. Ettevõtte juhtivtöötajad on alati kursis koolis pakutavate täienduskoolituse võimalustega.

Pidev enesearendaja ja õppija – Janek Hiiemäe

On end palju harinud: omandanud kõrghariduse, on läbinud korstnapühkija kursused, meditsiinikursused, ehituskursused jne. Ta on pühendunud päästeametnik, toimekas pereisa, kaitseliitlane ja aktiivne ka väljaspool kodu.

Tänupreemia varasematele maakonna TÕNi korraldajatele – Anneli Vaarpuu ja Heli Kaldas

Fotod Arvo Tarmula