Täiskasvanud õppija nädal kutsub inimesi kooli

Täna algab täiskasvanud õppija nädal, mis populariseerib uue eriala või uute oskuste omandamist küpses eas.

„Lihtsamalt öeldes kõik see, mis aitab täiskasvanud inimesele meelde tuletada, et kui juhtumisi on tal koolitee pooleli jäänud, võiks uuesti tulla õppima või kui ta pole ammu õppinud, siis tuletavad selle nädala üritused meelde, et koolid on täiesti olemas,” ütles täiskasvanud õppija nädala Läänemaa koordinaator ja Haapsalu kutsehariduskeskuse koolitusjuht Ingrit Kera.

Miks on täiskasvanul vaja õppida? Kera tõi välja kaks põhjust – esiteks muutub elu meie ümber nii kiiresti, et õppimata enam hakkama ei saa. „Selleks, et koduski hakkama saada, vajab täiskasvanu uusi teadmisi,” ütles Kera.

Teise põhjusena tõi ta välja, et tööelu sunnib õppima. „Õppimine aitab tööturul olla krapsakas ja aktiivne,” ütles Kera.

Õppimist propageerival nädalal on mitu üritust ja ettevõtmist. Kera ütles, et eriti aktiivselt löövad kaasa maaraamatukogud, näiteks korraldavad raamatukogud maaliõhtu ja prantsuse keele tunnid. Samuti õpetab Haapsalu keskraamatukogu nutiseadet kasutama. Kera sõnul oli see mullu väga populaarne.

Samuti toimub kolmapäeval Haapsalu kaubamaja ees koolituslaat ja Haapsalu kutsekool avab huvilistele oma uksed. Saab kokandust õppida või tekstiilitöö tunnis kuulata loengut rahvariideseelikutest. „Äkki tekib mõte, et võiks järgmine aasta õppima tulla,” ütles Kera.

Ühtlasi valiti selle nädala raames ka tublimaid õppijaid. Kera sõnul on parima õppija valimisel tähtis, et õppija püüab oma oskusi-teadmisi ka teistega jagada. „Emotsioon mängib ka rolli,” tõdes Kera.

Tänavused Läänema parimad õppijad

Eripreemiad:

Pidev enesearendaja ja õppija – Janek Hiiemäe

Õppijasõbralik organisatsioon – Haapsalu Uksetehas

TÕN korraldamise eest – Anneli Vaarpuu ja Heli Kaldas

Väärikas õppija – Asta Kõlamets

Tõeline TÕN ja elutööpreemia – Mall Leppmets

Õpitegu – Läänemaa loodusfestival

Põhiauhinnad