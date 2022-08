Meeste kuuris käivad naised mehi õpetamas

Meeste koja Haapsalu meeste kuur on end sisse seadnud Uuemõisas. Kuigi klubi liikmed on mehed, on lähialjal mehi koolitamas ka naised.

Peitlite teritamist tuleb puutööga tegelevatele meestele õpetama Epp Klimenko üle tänava asuvast kutsehariduskeskusest, sel pühapäeval saavad mehed aga Liisi Tani käe all akvarellmaali õppida.

Klimenko leidsid mehed kutsekooli puidumajast. Meeste kuuri juht Taivo Leesment käis kutsekas õppimas ja seega oli ta Klimenkoga juba varem tuttav.

„Mõnus on. Nad on just sellises eas, et enam kooli ei taha tulla. Kuigi nad võiksid, meil on ju elukestev õpe. Aga kutse saamise nõudmised on suured, seal klubis saab rahulikumalt võtta,” lausus Klimenko.

Kui peitlid on teritatud, on kavas koostööd jätkata. „Koolituste pakkumisi, mis meele rõõmsaks ja silma särama paneks, võib ikka edaspidi ka teha,” ütles Klimenko.

Pühapäeval, 21. augustil toimub meeste kuuris akvarelli maalimise töötuba, mida jällegi juhendab naine – Liisi Tani.

Tani on noor Eesti kunstnik, kes on lõpetanud Tartu kõrgema kunstikooli. Ta on keskendunud peamiselt akvarellmaalile ja kuulub Eesti akvarellistide ühendusse.

