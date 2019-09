Läänemaa aasta õppija on Inga Pärnaste

Läänemaa aasta õppija on politseinik, nelja lapse ema ja Läänemaa suurperede liidu esinaine Inga Pärnaste.

Läänemaal esitati aasta õppija tiitlile tosin inimest, kelle hulgast valiti välja Inga Pärnaste, kes on töö kõrvalt lõpetanud Haapsalu kutsehariduskeskuses koka eriala. Seejärel asus ta õppima mööblirestauraatorika ning lisaks ka prantsuse keelt.

20aastasena politseis tööd alustanud Pärnaste lõpetas enne esimese lapse sündi õigusteaduse õpingud cum laude ja sõitis siis lapse kõrvalt iga päev Haapsalust Tallinna tööle. Pärast järgmiste laste sündi otsustas ta aga Tallinnas töölkäimisest loobuda ja vaatas, milliseid ameteid on Haapsalus pakkuda. Töö leidmine Haapsalus polnudki väga kerge. Pärnaste on öelnud, et ühel päeval otsustas ta töökuulutustest vaadata keda enim vajatakse. „Kokkasid? Selge, tuleb õppida,” oli ta otsustanud. Et samal ajal pakuti tööd ka politseis, jäid õppimiseks öötunnid. Nüüd on Inga patrullpolitseinik ja välijuhi asendaja. Lisaks juhib ta Läänemaa suurperede liitu.

Pärnaste on öelnud, et oskused ja haridus kingivad turvatunde ja loovad iseseisvuse.

