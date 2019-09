Galerii: Jaama oja ääres murdus ohtlik puu. Lisatud linna keskkonnaspetsialisti kommentaar

Täna öösel murdus üks Jaama oja pervel kasvavatest kõrgetest vanadest puudest, mille maha võtmist soovitas Haapsalu linnahooldus juba mitu aastat tagasi.

Puu on selles mõttes halvasti murdunud, et vajus võraga peale teisele puule ja oli kaldu sealsamas tee ääres asuva elumaja poole. Spetsialistide tööslängis öeldakse selle kohta, et puu ripub. Luua metsanduskoolis õppinud Haapsalu linnahoolduse puude langetamise spetsialisti Üllar Paas sõnul on selliste puude langetamine kõige keerulisem, sest seda pole võimalik jupi kaupa teha.

„Puu tuleb vintsida teisele poole, vastukaalu tekitamiseks tõid Haapsalu linnahoolduse töötajad appi oma off road hobisõiduki, mis seal pehmes roostikus hakkama saab,“ selgitas linnafirma juht Alo Lõps.

Nii Lõps kui ka Paas ütlesid, et kõik Jaama oja silla juures olevad vanad puud tuleks maha võtta, sest ka need on ohtlikud nii seal liikuvatele inimestele kui ka oja kaldal asuvale elumajale. Öösel murdunud puu oli seest täiesti mädanenud.

Lääne Elul teadaolevalt soovib Haapsalu linna keskkonnaspetsialist Remi Treier tellida puude seisukorra hindamiseks uuringu. Treierit ei õnnestunud ennelõunal kommentaariks tabada.

Täiendatud kell 13.55

Treier ütles Lääne Elule, et kindlasti tuleb terve puude rida Jaama oja kaldal üle vaadata.

“Esialgu saab teha puudele visuaalse kontrolli ja kui vaja, kaasame ka spetsialisti, kellel on olemas ka vajalikud seadmed puu sisse vaatamiseks,” ütles Treier.

Fotod: Arvo Tarmula