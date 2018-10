Maily Märss ja Ott Raidla tulid Läänemaa meistriks tennises

Jõudsid lõpule maakonna meistrivõistlused tennises. Kahekordseks võitjaks tulid Maily Märss ja Ott Raidla.

Kokku mängiti välja kuus medalikomplekti kuues erinevas mänguliigis. Suurem osa mänge olid põnevad ja pingelised.

Mängijate mängutase on viimastel aastatel tõusnud, mängijaid on erinevates vanuseklassides rohkem, juurde on tulnud uusi mängijaid, noored mängijad on medalimängudes konkurentsis ja nii on maakonna meistriks tulek muutunud igal aastal raskemaks.

Maakonna parimad 2018 aastal tennises:

Naisüksikmäng

Maily Märss Kaja Ladva Marelle Saar Katrin Meriloo

Meesüksikmäng

Ott Raidla Igor Nudelman Hardi Mikk Meitern Raiko Lipstok

Meesüksikmäng 40+

Jaanus Karilaid Maldar Mäesalu Ago Soomre Urmas Kärdi

Naispaarismäng

Marelle Saar – Katrin Meriloo Kaja Ladva – Silvia Ladva Ly Märss – Maily Märss Martha Aavisto – Grethel Rosiine Simson

Meespaarismäng

Vello Kuhi – Ott Raidla Igor Nudelman – Patrik Rainer Kaljula Raiko Lipstok – Sulev Vare Ken Rakki – Hardi Mikk Meitern

Segapaarismäng

Maily Märss – Igor Nudelman Kelly Veske – Hardi Mikk Meitern Marelle Saar – Andres Nõmtak Kaja Ladva – Urmas Kärdi

Vello Kuhi