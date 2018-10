Karusel peetakse talvel jumalateenistusi kabelis

Pühapäeval pühitsesid Karuse hooldajaõpetaja Kaido Saak ja diakon Meelis Malk kiriku kabeli, külmal ajal hakatakse seal pidama jumalateenistusi.

“Sellepärast, et talvel oleks soojem jumalateenistusi pidada,” selgitas Malk. “Arvan, et see on üks vähestest korstnaga kabelitest. Seal on väike kamin sees, saab ruumi soojaks kütta ja jumalateenistusi ning koosolekuid pidada.”

Malga sõnul tehtud kabel korda PRIA rahastuse toel. “32 000 eurot, sealhulgas omaosalus 5000 eurot,” ütles Malk.

Suve jooksul tegi kabeli uueks Läänemaa firma Resteh. “Aleksander Mihelson, tema tegi,” lausus Malk. “Uus põrand, uus mööbel, värvimine, uksed-aknad restaurteeriti. Täismäng.”

Kabelisse mahub lahedasti 10-12 inimest, umbes nii palju on seal talvisel ajal kirikuskäijaid.

Fotod: Tuuli Mõistlik ja Tiia Treimann-Differt