Tenniseaasta oli täis kordaminekuid

Haapsalu tenniseklubi tegi traditsiooniliselt lõppevast tenniseaastast kokkuvõtteid tennisehallis paaristurniiriga ja sellel järgnenud auhinnagalaga lokaalis Puhvet Kapp.

Aastat kokku võttes võib rõõmu tunda paljudest tublidest saavutustest nii täiskasvanute kui ka noorte poolt – tõusnud on mängijate arv ja ka mängutase, millega ollakse vabariigis konkurentsis eri tasemega turniiridel. Haapsalu tenniseklubis on 78 täiskasvanud liiget ja Haapsalu tennisekoolis omandab viie kvalifitseeritud treeneri juhendamisel tennisealast huviharidust 84 last.

