Haapsalu helilooja Erki Meister toob oma koori 20. hooaja pidustused kodulinna

Tänavu 20. tegutsemisaastat tähistav Kalevi kammerkoor avab eeloleval nädalavahetusel oma dirigendi Erki Meistri kodulinnas Haapsallus juubelikohviku ja annab meeleoluka kontsertetenduse.

20. aastat on ühe koori jaoks innustavalt pikk aeg, kuhu on mahtunud lugematul arvul kooriproove ja -laagreid; meeliülendavaid ja vägevaid kontserte, laulupidusid ja ühislaulmisi, tuuritamisi Eestis ja välisriikides, juba legendaarseks saanud koorikohvikuid ning muidugi ka auhinnalisi võistulaulmisi.

Koori ees on kogu selle aja seisnud üks mees – Erki Meister. „Nii pika-ajaline koostöö saab toimida ainult siis, kui mõlemal poolel on midagi pakkuda. Loodan, et olen suutnud Kalevi kammerkoori piisavalt innustada ja muusikaliselt edasi viia, selle seltskonnaga on mul tõesti väga eriline side,“ tunnistab Meister ja lisab, et just Kalevi kammerkoorile on ta

kirjutanud mitmed heliteosed, nagu “Missa cantico”, Seto sümfooniad “Peko esä” ja “Peko” ning möödunud aastal ette kantud Artur Alliksaare tekstidele loodud “Päikestepillajad”.

Lisaks laulmisele on Kalevi kammerkoori liikmed läbi aastate end väljendanud nii filme tehes, sketše etendades, koorikohvikut pidades.

Kõigest sellest saavad kontserdikülastajad osa ka eeloleval nädalavahetusel. „Kalevi kammerkoor on Eesti koorimuusikamaastikul võtnud oma julge, eriilmelise ja tavapärasest veidi teistmoodi koorimuusika esitamisega kindla positsiooni. Muusika teeb meid rõõmsaks ja võin kinnitada, et igav neil kontsertidel kindlasti ei hakka. Kuuleb ilusat koorimuusikat, näeb meeleolukaid filme ja sketše ning soovin kõike seda jagada ka oma kodulinna elanikega,“ ütleb Meister.

Kalevi Kammerkoori kontsert-etendus toimub pühapäeval, 6. mail kl 17 Haapsalu kultuurikeskuse rõdusaalis. Samal ajal on avatud Juubelikohvik. Piletid hinnaga 7 / 5 eurot on saadaval pool tundi enne algust kontserdipaigas.

Gaili Eding