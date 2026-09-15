Laupäeval oodatakse maale

Maal elamise päeva puhul ootavad laupäeval külalisi maaeluga tutvuma Ridala ja Oru kant.

Läänemaal osaleb sel aastal maal elamise päeval kõige aktiivsemalt Haapsalu maapiirkond, kus on ukse avanud mitu talu ja külamaja ning peetakse laatu.

„Läheneme sel aastal uuenduslikul moel,” ütles Haapsalu linnavalitsuse kogukonnatöö spetsialist Maire Vilbas. Kui eelmistel aastatel on Ridalas maal elamise päeva tegemised koondunud seltsimajade juurde, siis nüüd on tähelepanu keskmes üks paik – Asuküla kant.

Vilbase sõnul on Asuküla piirkonda lisandunud viimastel aastatel mitu uut peret, kes pole lihtsalt tulnud maale elama, vaid tegelevad ka ettevõtlusega.

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Maal elamise päeva traditsiooniline o