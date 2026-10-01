Riik ei pea Risti-Kuijõe tee rekonstrueerimist vajalikuks

Lääne-Nigula vallavalitsus tegi kaitseministeeriumile, kliimaministeeriumile ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile ettepaneku lisada lähiaastate teehoiukavasse Risti-Kuijõe tee rekonstrueerimine ning ehitada Risti ja Piirsalu vahele kergliiklustee, aga riik selle plaaniga ei soostu.

Ettepanek lähtus Piirsalu kaitsetööstuspargi (KTP) rajamise plaanist. Vallavalitsuse hinnangul kasvab tulevikus sellel teelõigul liikluskoormus ja väheneb liiklusohutus.

Kaitseministeeriumist vastati vallavanem Janno Randmaale, et ettepanekule pole vastuväiteid, kuid vajaduse üle otsustab kliimaministeerium ja teadaolevalt on tolle seisukoht, et praegu ei ole alust kavandada ei Risti-Kuijõe tee rekonstrueerimist ega Risti ja Piirsalu vahelise kergliiklustee rajamist.

Artikkel jätkub peale reklaami

„Täpsustame, et koostamisel oleva kaitsetööstuspargi riigi eriplaneeringu mõju hindamise aruande järgi on Piirsalu KTP võim