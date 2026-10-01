Haapsalu küsib rahva arvamust

Haapsalu linnavalitsus kutsub linnarahvast kaasa rääkima linna eelarvestrateegia asjus.

Strateegia on linnavalitsusel küll juba valmis, kuid enne volikogule esitamist soovitakse sellele ka arvamusi.

„Nii saime meie seadusest aru, et tuleb teha,” ütles linnapea Olavi Seisonen. Kohaliku omavalitsuse korraldamise seadus ütleb, et linnavalitsus korraldab avalike arutelude kaudu kõigi huvitatud isikute kaasamise arengukava ja eelarvestrateegia eelnõu koostamisse ning et need on linna veebilehel nähtavad vähemalt kaks nädalat.

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Miks varem pole arvamusi küsitud, Seisonen öelda ei osanud.

Linnavalitsus ootab eelarvestrateegiasse kõiksuguseid ettepanekuid. Seisoneni sõnul lisatakse need strateegiasse, kui on rahaliselt võimalik. Kui kohe pole raha võtta, pannakse ettepanek soovinimekirja.

Eelarvestrateegias ei soovitanud Seisonen mitte vaadata detaile, vaid suuremat pilti.

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