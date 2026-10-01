Tootsi Turvas tahab kaevandamist Niibis pikendada

Aktsiaselts Tootsi Turvas taotleb keskkonnaametilt luba pikendada Tui rabas asuval Niibi III turbatootmisalal kaevandamiseks antud aega 15 aasta võrra ehk 2041. aastani.

Senine luba kehtib tänavu 11. detsembrini. Aastase kaevandamise maksimaalne kogus on 10 000 tonni. Kaevandatud turvast kasutatakse põllumajanduses ja kütteks.

Eelhindamise tulemusena järeldas keskkonnaamet, et kavandataval tegevusel puudub märkimisväärne keskkonnamõju, sest sel tootmisalal on tegutsetud juba aastakümneid ja seal on olemas kuivendusvõrgustik. Ühtlasi leiti, et kuna elamud asuvad turbatootmisalast piisaval kaugusel, ei mõjuta plaanitav tegevus lähipiirkonnas asuvate salv- ja puurkaevude veetaset ja kvaliteeti. Ameti järelduste hulgas on seegi, et kui tööd tehakse vastavalt nõuetele, siis on avariiolukorrad vähetõenäolised.

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„Kavandatav tegevuskoht ei asu kaitstaval loodusobjektil ega Natura 2000 võ