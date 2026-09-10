Riguldist leiti omanikuta vähimõrdu

Keskkonnainspektorite ja vabatahtlike kalakaitsjate suvel tehtud kontrollreididel leiti Riguldi jõest viis omanikuta vähimõrda.

Keskkonnaameti avalike suhete peaspetsialist Indrek Hirs ütles, et lisaks omanikuta vähimõrdadele ei avastatud Läänemaalt muid jõevähi püügiga seotud rikkumisi.

„Läänemaal oli vähipüük lubatud, aga piirkond vähirikas ei ole. Sinna soetati ainult üheksa kalastuskaarti,” ütles Hirs.

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Üle Eesti anti välja 1402 jõevähi kalastuskaa