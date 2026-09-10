Tõru Kannimäe räägib „Mortenist”

Laupäeval juhatab „Morteni” Haapsalu esilinastusel filmi sisse nimiosas mängiv Läänemaalt pärit Tõru Kannimäe koos näitlejate Helena Maria Reisneri ja Konrad Kosega.

Reeli Reinausi raamatu „Morten, Emilie ja kadunud maailmad” põhinev film räägib loo poisist, kes ei leia koolis oma kohta. Tõrjutus ja klassikaaslaste surve panevad teda küsima, kuhu ta kuulub ja kes ta on. Film jutustab noorte eneseleidmisest, nähtamatuks jäämisest, sõprusest ja esimestest tun