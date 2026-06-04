Läänlastega film on tähtsal filmifestivalil

Tõru Kannimäe. Foto: Malle-Liisa Raigla

Uus Eesti mängufilm „Morten” läänlaste Tõru Kannimäega peaosas ja Ants Tammikuga kaamera taga esilinastub 60. Karlovy Vary rahvusvahelisel filmifestivalil.

Karlovy Vary festival on üks Euroopa tähtsamaid filmifestivale. See toimub tänavu 3.–11. juulil.

„Morteni” režissöör on Ivan Pavljutškov, stsenarist Reeli Reinaus, kunstnik Ketlin Kasas ja kostüümikunstnik Neoon Must. Filmi tootjad on Kopli Kinokompanii ja Leedu kaastootja Fralita Films. Produtsent on Anneli Ahven.

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Lisaks Kannimäele astuvad filmis üles Emili Rohumaa, Andres Mähar, Helena Maria Reisner ja Gert Rauds