Karlovy Varys esilinastus film Tõru Kannimäega peaosas

Film põhineb kirjanik Reeli Reinausi raamatul „Morten, Emilie ja kadunud maailmad” ja Reinaus on ka filmi stsenaarist. Filmi peategelane Morten ei leia oma kohta koolikeskkonnas – tõrjutus ja klassikaaslaste surve panevad teda üha valusamalt küsima, kuhu ta kuulub ja kes ta tegelikult on. Kui Morteni ellu ilmuvad kaks tüdrukut, tänavakunstiga tegelev Miia ja salapärane rabatüdruk Emilie, leiab ta end kahe maailma vahelt – argireaalsuse ja müstilise, linna ja raba, esimeste tunnete ning valusate valikute vahelt.

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Filmi peategelast Mortenit kehastab filmist „Fränk” tuttav haapsallane Tõru Kannimäe. Teistes olulistes rollides astuvad üles Helena Maria Reisner ja Emili Rohumaa. Lisaks mängivad filmis Külli Teetamm, Andres Mähar, Gert Raudsep ja Priit Loog.