Ajalookonverents – keskaegsest piiskopist lõõtsamängijate ja vaibameistriteni

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Läänemaa muuseumi ajalookonverents tõi laupäeval Haapsalu linnusemuuseumi üle poolesaja ajaloolase ja ajaloohuvilise.

Läänemaa ajaloost huvitatutel on saanud juba traditsiooniks koguneda juuli esimesel laupäeval Haapsallu, tänavune konverents kandis järjekorranumbrit 32.

Seekordne konverents ei keskendunud ühele teemale, vaid teemadering on lai – keskajast eelmisse sajandisse välja. Sama kirev on sisu poolest ka konverentsi lõpus esitletud uus Läänemaa muuseumi toimetiste number. Seda mitmekülgsust pidas Haapsalu ja Läänemaa muuseumite juht Anton Pärn heaks märgiks. „Me ju tahame, et oleks Läänemaa ajaloo uurijaid, kes panustaks suurde Läänemaa lukku,” ütles ta.

Konverents alga