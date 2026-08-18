Politsei otsib liiklusõnnetuse tunnistajat

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22. juulil kella 14.20-14.30 vahel toimus liiklusõnnetus Haapsalus Jaama 12 asuva Rimi parklas.
Esialgse info järgi riivas Volvo maastur seal parkinud sõiduautot Fiat Bravo.
Politseile teadaolevalt nägi juhtumit pealt 50-60-aastates mees, kes andis kahju saanud auto omanikule kahju põhjustanud sõiduki andmed. Kontakte aga omavahel ei jagatud.
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Politsei palub õnnetuse pealtnägijal ühendust võtta kirjutades andrus.kleeman@politsei.ee või helistades telefoninumbril 4732845.
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