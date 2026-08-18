Tänavaküsitlus: mida mäletate Eesti taasiseseisvumisest 20. augustil 1991

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Mida mäletate Eesti taasiseseisvumisest 20. augustil 1991? Kuidas tähistate taasiseseisvumispäeva nüüd?

Aive

Ma ei tea. Ma käisin Tartus koolis. Nüüd istun kodus ja värvin laudu, mis mul muud teha on.



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Vivika

Absoluutselt ei mäleta. Ma olin siis väga noor. Ei tähista taasiseseisvumispäeva. Minu jaoks on see lihtsalt vaba päev, kuna olen oma veendumustelt Jehoova tunnistaja ja ma olen valinud jumala kuningriigi.



Ülo

See oli nii ammu. Olin ilmselt tööl. Eks ikka jälgisin sündmusi. Meeleolu oli hea. Vaatame, kuidas nüüd tähistada. Ehk pereringis ja käime üritustel.



https://youtu.be/iE4Q6z