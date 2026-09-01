Tänavaküsitlus: kas olete 1. septembriks valmis?

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Kas olete 1. septembriks valmis?
Mery-Liis
Jaa, väga valmis. Lapsed on juba suured.
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Elor
Oleme valmis. Kõik kooliasjad on ära ostetud. Ma täpselt ei teagi, aga kõik on olemas õnneks.
Kalle
Loomulikult. Varustus on ilusasti soetatud. Plaanid on tehtud, et mida 1. septembril teen ja nii edasi. Tegelikult on ka 2. septembriks plaanid tehtud. Ootan koolialgust, sest see, mis tulema peab, tuleb.
https://youtu.be/USCTYnksvy4
Taavi
Olen küll. Mul on kaks kooliealist last. Ma arvan, et enamik asju on ostetud. Kui on midagi veel, siis saab alati juurde osta.
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