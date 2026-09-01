Tänavaküsitlus: kas olete 1. septembriks valmis?

Malle-Liisa Raigla

malleliisa@le.ee

Juhan Hepner

juhan@le.ee

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Kas olete 1. septembriks valmis?

Mery-Liis

Jaa, väga valmis. Lapsed on juba suured.

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Elor

Oleme valmis. Kõik kooliasjad on ära ostetud. Ma täpselt ei teagi, aga kõik on olemas õnneks.

 

 

 

Kalle

Loomulikult. Varustus on ilusasti soetatud. Plaanid on tehtud, et mida 1. septembril teen ja nii edasi. Tegelikult on ka 2. septembriks plaanid tehtud. Ootan koolialgust, sest see, mis tulema peab, tuleb.

 

 

https://youtu.be/USCTYnksvy4

 

Taavi

Olen küll. Mul on kaks kooliealist last. Ma arvan, et enamik asju on ostetud. Kui on midagi veel, siis saab alati juurde osta.

 

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