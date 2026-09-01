Esimest korda heliseb koolikell Läänemaal üle 200 lapsele

Lääne-Nigulas saab täna aabitsa pihku üle 70 kooliuusiku, Vormsi saarel läheb esimesse klassi kaks, Haapsalus ja Ridalas 150 ning Läänerannas 34 last.

Jaanuaris seitsmeaastaseks saanud Johanna Kelviste on üks 44 põnnist, kes alustavad kooliteed Haapsalu algkoolis. Lääne Elu küsimustele ta ei vasta, ainult naeratab kavalalt, aga hakkab kohe ranitsaluku kallal pusima, et näidata kõige ägedamat kooliasja.

Lukk käis raskesti, kuigi kodus oli harjutatud, aga tüdruk ei andnud alla. Lõpuks avanes ranits klõpsuga, laps sikutas muusikaõpiku välja ja näitas seda võidukalt. Laulda Johannale meeldib.

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Üks päev enne kooli on Johanna täpselt nii tark, et oskab lugeda, aga mitte kõiki sõnu, ja natuke arvutada. Õpikud sai ta kätte juba läinud nädalal, klassiruum on üle vaadatud ja õpetajaga tuttavaks saadud. Eile sammus tüdruk klassis eksimatult oma kohale ja lõi töövihiku lahti.

Kooliteed alustab ta koos 16 kaaslasega, kellest mitmega käis koos lasteaias. „Stella, Ken-Martin, Teresa, Theod