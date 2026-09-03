Priit Põiklik: kas oleme nutiajastuks koolis päriselt valmis?

Maailm meie ümber on totaalselt muutunud. Tehnoloogia ei kujunda mitte ainult tulevikku, see kujundab juba praegust hetke rohkem, kui me arugi saame. Tehnoloogia, sh tehisaru kasutamise ja nutikuse poolest on lapsed täiskasvanuist sammu võrra ees.

Käskudele ja keeldudele üles ehitatud koolimudel ei kanna enam ammu. See on jäänuk ajast, kus teadmised liikusid ühes suunas, ainult õpetajalt õpilasele. Ja kus tehnoloogia oli täiendav abivahend, mitte õppimise pärisosa. Tänases maailmas ei ole see enam võimalik.

Riikliku õppekava tehnoloogia- ja tehisaru puudutavad osad vajavad kiiret ümberkirjutamist, sest praegu puudub seal sisuline arusaam sellest, kuidas lapsed tegelikult õpivad, milliseid tööriistu nad kasutavad ja millises mõttemaailmas nad kasvavad.

Artikkel jätkub peale reklaami

Vanad hariduslikud mõttestruktuurid ehk hierarhia, käsud, kontroll jm ei tööta enam. Lapsed ei karda katsetada, eksida, uuesti proovida. Nad ei pea tehnoloogiat millekski eriliseks, sest see on nende loomulik keskkond. Nad on sün