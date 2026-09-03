Läänlased konkureerivad elustiili auhindadele

Pühapäeva, 6. septembrini kestab Eesti elustiili auhindade rahvahääletus, kus aadressil eestielustiiliauhinnad.ee/2026-haaletamine saab anda hääle üheksale Läänemaaga seotud üritusele ja asutusele.

Suurürituste kandidaatide seas on Augustibluus, parimate spaade seas konkureerib Haapsalu Hestia spaahotell, parimate butiikhotellide valikus on Old Hapsal Hotel, puhkekeskuste kategoorias Roosta puhkeküla, parimate naabruskonna toidukohtade arvestuses Dirhami kalakohvik, restoranide seas Hapsal Dietrich, kokteili- või veinibaaride kategoorias Haapsalus asuv Mulliga ja Mullita, meelelahutuskohtade hulgas Noarootsi teatrigaraaž ja unikaalsete poodide seas Haapsalus tegutsev Antiigiladu.

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