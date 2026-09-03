Raekojas ärkab näitus ellu

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Haapsalu teatristuudio rännaklavastus raekojas viib vähesed kiiremini pileti soetanud vaatajad koos supelsakstega avastama kuurortlinna elu teise maailmasõjaeelsel ajal.

Lavastaja Anne Suislep ütles, et see on tema teada üldse esimene kord Haapsalu raekojas teatrit teha. Haapsalu teatristuudiole on see esimene rännaklavastus.

„Lugu sai alguse, kui Kadri Laur valmistas ette näitust „Murtud karkude linn”, mis meil siin raekojas juba ligi aasta aega vaadata on,” rääkis Suislep. „Töötame Kadriga samas majas, Iloni Imedemaal. Kuulsin kogu aeg, kuidas ta naeris. Mõtlesin, et näituse tegemine on ju pingeline töö, aga temal oli nii palju nalja,” meenutas ta. Laur töötas tol ajal näituse jaoks läbi vanu ajalehti. „S