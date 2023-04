Lihtsad nipid, kuidas telefoni purunemise eest kaitsta

Ekraan on nutitelefoni kõige õrnem osa. Paar kukkumist võib ju telefon hea õnne korral vastu pidada, ent ühel hetkel võib ekraan järele anda ning vastu vaatab „ämblik“. See tuletab meile ikka meelde, et nutitelefon on õrn ning seda tuleb hoolikalt hoida.

Kui igapäevaselt kasutusel olev nutitelefon peaks purunema, siis jäävad seisma töömeilid, tänavatel navigeerimine, pildistamine ja sotsiaalne suhtlus. Samsung Eesti mobiiliseadmete tootekoolitaja Pavel Meleško annab mõned rahakotisõbralikud nipid, kuidas telefoni kaitsta ja selle remondikulud ära hoida.

„Ükski lisatarvik ei anna 100% garantiid, et telefon ei lähe katki, mistõttu kui sinu elukutse või -stiil on veidi aktiivsem või isegi ekstreemsem, näiteks oled mägirattur või motokrossi harrastaja, siis soovitame juba nutitelefoni ostes vaadata tugevamat ja vastupidavamat seadet. Samsungil on selleks näiteks XCover 6 Pro, mis ühtegi lisatarvikut kaitseks ei vaja. See on sisult väga hea nutitelefon, ent väliselt palju vastupidavam ja turvalisem kui teised nutitelefonid ning sobib igasse eluolukorda – nii ehitusplatsile kui metsarajale,“ lisas Samsung Eesti tootekoolitaja.

Kui kasutad aga tavalist nutitelefoni, siis soovitab Meleško võtta kasutusele mõned lisameetmed, et telefoni purunemist vältida.

Kasuta karastatud klaasist ekraanikaitset

Üks lihtsamaid viise telefoni kaitsmiseks on karastatud klaasist ekraanikaitse. See annab lisakaitsekihi ning hoiab mingi piirini telefoni ka tugevamate põrutuste ja kukkumiste eest tervena. Kui telefon peaks aga ikka maha kukkuma, siis tõenäoliselt on katki läinud kaitseklaas, mille vahetamine on suhteliselt lihtne ning ekraani vahetusega võrreldes ka väga soodne.

Siin on oluline märkida, et plastikust ekraanikaitsed ja kaitsekiled ei ole kindlasti samaväärilised kaitseklaasiga. Plastikkaitsed päästavad pisemate kriimustuste eest, kuid parimaks võimalikuks kaitseks tuleks valida korralik ja tugev karastatud klaasist ekraanikaitse.

Ekraanikaitsete puhul on lisaks oluline kindlaks teha, et need sobiks telefoni ekraaniga. Mitmetel tänapäevastel nutitelefonidel on näiteks sõrmejäljelugeja ekraani all ning valesti valitud ekraanikaitse võib selle tegevust häirida. Seega enne ostu tuleks kontrollida, et see vastava mudeliga töötab.

Lisa telefonile kvaliteetne ja kaitsev ümbris

Lisaks ekraanile tuleb kaitsta ka ülejäänud telefoni. Nii nagu kaitseme iseennast kehvade ilmade eest, tuleks ka telefonile lisakiht anda, juhuks kui see ootamatult maapinnaga kokku peaks põrkama.

Esialgu võib ümbrisega telefon tunduda veidi harjumatu, sest see lisab telefonile natuke suurust ja raskust juurde, ent sellega harjub paari päevaga ning varsti ei pane seda isegi tähele.

Kuna korralik telefoniümbris kaitseb üheaegselt nii ekraani kui ülejäänud telefoni, oleks parim valida selline ümbris, mis on ekraani ümbert veidi kõrgema äärega.

Hoiusta oma telefoni õigesti

Hoia telefon kindlas ja turvalises kohas. Kriimud kipuvad telefonile tekkima ka näiteks siis, kui see on asetatud võtmetega ühte taskusse. Või on telefon jäänud väga lõtva ja lahtisesse taskusse, kust see kummardades välja võib libiseda. Samuti võib telefon istudes tagataskust põrandale või veel hullem tualetipotti kukkuda. Parem karta kui kahetseda ning hoida telefon kindlas kohas.

Vali ümbris, millel on hoidmisrõngas või „pop-socket“

Ekraanikaitseklaas ja ümbris on väga head telefoni kaitsmiseks, kuid selleks, et telefon veelgi kindlamalt käes püsiks võiks kaaluda ümbrist, millel on hoidmiseks taga rõngas või muu vidin. Need lihtsustavad ja mugavdavad telefoni käes hoidmist ning telefon libiseb väiksema tõenäosusega näppude vahelt maha.

Lisavidinaga ümbriseid on väga erinevate disainidega ja stiilides, et igaüks leiab just enda lemmiku. Lisaks võib lisavidin olla kasulik ka telefoni püsti hoidmiseks siledal pinnal, mis teeb nutiseadme ekraanilt videote vaatamise veel paremaks ja mugavamaks.

Hoia ka autos telefoni vastavas ümbrises

Kas on üldse autojuhti, kellel poleks sõidu ajal telefon istme alla libisenud? Seejärel on selle kätte saamine paras peavalu ning kehva üllatusena selgub, et telefon on ka viga saanud. Selle vastu aitab telefonhoidja paigaldamine autosse. Neid on palju erinevaid ning erinevate kinnitustega, enamus kinnituvad ventilatsiooni ribide vahele ning sinna saab ükskõik millise telefoni panna.