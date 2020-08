Rahvusvaheline vasakukäeliste päev: kuidas muuta nutitelefon vasakukäelistele mugavamaks

Täna, 13. augustil tähistatakse üle maailma rahvusvahelist vasakukäeliste päeva. Keskmiselt on kõikidest inimestest ligikaudu 10 protsenti vasakukäelised, kuid paljudele on teadmata, et Androidi operatsioonisüsteemi kasutavates Samsungi nutitelefonides on võimalik sisse lülitada ka vasakukäelistele mõeldud funktsioon.

„Tõenäoliselt on paljud vasakukäelised olnud sunnitud kasutama oma nutitelefoni pigem parema käega ja võimalik, et varem polnud see ka nii suur probleem. Kuna aga tänapäeval muutuvad telefonide ekraanid üha suuremaks, siis võib vasakukäelistel olla küllaltki keeruline ühe käega oma seadet mugavalt kasutada,“ märkis Samsung Eesti mobiiliseadmete tootekoolitaja Riho Kopso.

Ilmselt üks mugavaim viis vasakukäelistel oma nutiseadet efektiivselt kasutada on võtta tarvitusele seade, millel on selleks kohe mingi abistav vahend. Näiteks Samsungi Note seeria telefonidel on kohe kaasas S Pen nutipliiats, mis tähendab, et pliiatsit vasakus käes hoides saab mobiilis lihtsalt kõik vajalikud toimingud tehtud ja rohkemgi veel. „See on küll nüüd kokkusattumus, aga just esitletud uuel Note20 telefonidel on S Pen-i paigutus viidud isegi üle telefoni vasakusse külge, mis äkki teeb asja vasakukäelistele veelgi lihtsamaks,“ märkis Kopso.

Kuidas saab aga muuta nutitelefon vasakukäelisele mugavamaks, kui parajasti pole võtta Samsungi Note seeria telefoni?

Kopso selgitas, et esimese väiksema asjana tuleks minna Androidi kasutava telefoni klaviatuuri seadetesse. Seda saab teha midagi kirjutades ilmuva klaviatuuri ülaosas asuva kolme punkti ikoonile. „Klaviatuuri sätete alt saab valida väga paljude erinevate klaviatuuri väljanägemiste ja paigutuste vahel. Soovitan seal katsetada erinevate variantide vahel, milline kõige rohkem sobib,“ lausus Kopso.

Telefoni tõeliselt vasakukäeliseks ümber seadistamiseks tuleb aga siseneda Androidi operatsioonisüsteemi arendaja vaatesse, mis on lihtsam, kui see esialgu kõlab.

Selleks tuleb lahti võtta telefoni seaded, lehe allosas valida „Teave telefoni kohta“ ja sealt omakorda „Tarkvara teade“. Nüüd tuleb leida üles koht, kuhu on kirjutatud „Järgu number“ ning selle peale vajutada seitse korda. Nüüd on avatud telefoni arendaja režiim.

Minge tagasi seadete avalehele ning leidke lehe allosast „Arendaja valikud“. Natuke lehte allapoole kerides leiab sealt valiku „Jõusta paremalt vasakule paigutus“ (inglise keeles „Force RTL layout direction“) ning lülitage see sisse. Nüüd ongi aktiveeritud vasakukäelistele märksa mugavam nutitelefoni vaade, kus erievad nupud ja valikud on ekraani parema serva asemel hoopis vasakus servas.

Kopso rõhutas, et peale muudatuse tegemist tuleks arendaja vaate ülaosast režiim kohe ka välja lülitada ning muid nuppe selle all ei tohiks kergekäeliselt proovida, sest see võib lihtsalt telefoni seadistuse ära rikkuda.

Lisaks eelnevalt selgitatud võimalusele on vasakukäelistele olemas ka mõned üksikud rakendused, mis abistavad mobiili mugavamalt kasutada. Üks nendest on näiteks rakendus nimega One Hand Operation+, mis lubab seadet efektiivsemalt ühe käega kasutada.