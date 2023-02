Fotograaf õpetab: mobiiliga saab ka pimedas suurepäraseid pilte teha 

Tänapäeva mobiiltelefonide kaamerate võimekus kasvab peadpööritava tempoga. Just avalikustatud Samsungi tipptelefoni Galaxy S23 Ultra mudelil on lausa 200 megapiksline kaamera. Tavakasutaja jaoks ehk aga veelgi olulisem on seadme võime teha ülimalt kvaliteetseid pilte ka hämarates oludes. Fotograaf Magnus Heinmets selgitab, kuidas ka õhtusel või öisel ajal telefonist välja võluda kvaliteetsed jäädvustused.

Mida hämaras kvaliteetsete piltide tegemisel silmas pidada, selgitab fotograaf Magnus Heinmets.

Hoia telefon stabiilsena

Hämaras piltide tegemisel koguvad Galaxy S23 kaamerad ja sensorid tavapärasest veidi pikema aja jooksul valgust kaamerasse. Ehk pildi tegemisel peaks telefoni võimalikult stabiilsena hoidma. Kaamera rakendus annab kasutajale teada, kui pikalt telefoni liikumata tuleb hoida, kuid tõeliselt kvaliteetsete piltide tarbeks tuleks siiski kasutada statiivi.

Kasuta PRO režiimi

Kaamera rakenduses on lisavalikute alt võimalik sisse lülitada ka PRO režiim, mis lubab eraldi muuta kaamera seadistusi. ISO taseme suurendamisega saab tõsta kaamera valgustundlikkust. Säriaja suurendamine laseb valgusel pikemalt sensorile langeda ehk kaameral kauem vajalikku valgust koguda. Ava suurendamine vähendab foto teravussügavust ehk väiksem osa pildist on teravustatud ja pildistatud objekt eristub taustast ning esiplaanist.

Kasuta eri värviefekte

Samsung Galaxy S23 nutitelefonid võimaldavad kasutada erinevaid värviefekte, mis annavad hämaras tehtud piltidele põnevaid tulemusi. Näiteks monokroom dramaatilisema efekti saavutamiseks või lisada sooje toone, et muuta pilti pehmemaks ja soojemaks. Pildi kontrasti muutmisega saad paremini välja tuua foto pimedaid või valgustatud osasid.

Salvesta pildid RAW formaadis

RAW formaadis salvestatud pildid on kõige kvaliteetsemad ja pole kuidagi väiksemaks kokku pakitud. See tähendab, et saad oma piltidele teha eriti hästi järeltöötlust vastavates programmides ja veelgi rohkem välja tuua soovitud toone, valgust jne.