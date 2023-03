Ekspert soovitab: kuidas enda nutitelefoni kiiremaks teha?

Taaskäivitage oma seade See kõlab kõige lihtsama ja tavalisema soovitusena, aga see on nii, sest see päriselt töötab! Millal sa viimati oma mobiiltelefoni reaalselt välja lülitasid? Nutiseadme taaskäivitamine puhastab vahemälu sinna kogunenud ebavajalikust ajutisest infost ning tekitab taas ruumi, et seade saaks kiiremini töötada. Ebavajalikud rakendused minema ja taustal töötavad rakendused kinni Kui palju on sul telefonis rakendusi, mida sa tegelikult ei kasuta? Need kõik võivad sinu telefoni aeglustada. Kustuta kõik rakendused, mida sa ei kasuta, et sellega seadme mälu vabastada. Samuti tasub vaadata, millised rakendused pidevalt taustal töötavad, kuid pole reaalselt vajalikud. Samsungi seadmed analüüsivad seda infot ka ise ja annavad teatud aja tagant kasutajale teada rakendustest, mille võiks tegelikult täiesti välja lülitada. Teistel Androidi seadmetele leiab selle funktsiooni seadme sätete alt. Vabasta seadme mälu ehk kustuta ebavajalik

Telefonil on märgatavalt raskem oma tööd kiiresti teha, kui selle mälu on täiesti täis. Kustuta selleks vanusõnumeid, fotosid, videosid, faile jne. Mälu optimeerimiseks võib kasutada ka spetsiaalseid rakendusi või mõnel juhul saab ka mälumahtu juurde osta. Ostes kohe suurema mälumahuga seadme võib muidugi selles osas rahulikum olla. Näiteks Samsung Galaxy S23 Ultra tuleb kohe kuni 1TB suuruse sisemise salvestusruumiga, millest jätkub ka kõige agaramale pildistajale. Uuenda tarkvara Tarkvara uuendused aitavad hoida seadme turvalisena, kuid tihti teevad need ka erinevaid programme efektiivsemaks ja kiiremaks. Muuda seadme ekraani kvaliteeti ja kiirust Androidi seadmete puhul saab neid vajadusel kiiremaks teha, kui tõmmata maha ekraani kvaliteeti, värskendussagedust ning ekraani animatsioonide kiirust. Pildi kvaliteet pole siis enam nii hea, kuid seade suudab kiiremini kõike vajalikku jooksutada.

„Kõige tähtsamaks komponendiks seadme kiiruse tagamisel on selle protsessor. Kui see on võimas, siis jooksevad ka rakendused sujuvamalt ja mõjutatud on ka näiteks aku tühjenemise kiirus,“ märkis Kozlov. „Näiteks uuel Samsung Galaxy S23 Ultra nutitelefonis on eriti võimas ja efektiivne Qualcomm Snapdragon® 8 Gen 2 protsessor. See on nii võimekas, et suudab vabalt jooksutada näiteks väga kvaliteetseid mänge, kuid on samas varasemaga võrreldes palju energiasäästlikum. See tagab, et Galaxy S23 seade püsib kiirena terve oma eluea jooksul ning on tagab maksimaalse võimaliku jõudluse ja mugavuse seadme kasutamisel.“