Ojamu võitis esimese karikaetapi

Kreekas peetud U14 Euroopa karikaetapi vehklemises võitis Haapsalu klubi En Garde sportlane Rico-Janree Ojamu.

„Võitu ma küll ei oodanud, pelgasin, et äkki kukub kohe välja,” ütles Ojamu treener ja vanaema Helen Nelis-Naukas, kes hindas Kreekas Florinas toimunud võistlust poisi seni parimaks. See oli Ojamu esimene suurem rahvusvaheline võistlus.

Nelis-Naukas ütles, et alati ei ole oluline tulemus, vaid just kogemuste hankimine, et sportlase närv läheks tugevamaks ja kasvaks enesekindlus. „Kui sellisel võistlusel kohe välja kukkuda, siis ei saa ka kogemusi,” ütles Nelis-Naukas.

Alagrupis sai Ojamu kolm võitu ja kaks kaotust. Teel finaali oli ta mitmel korral tagaajaja rollis, kuid suutis matšid siiski enda kasuks pöörata. Nelis-Naukase sõnul oli väga keeruline matš ühe Iisraeli vehklejaga.

Pinev oli ka finaalmatš, kus Ojamu vastane oli Kreeka vehkleja Antonios Achilleas Antoniou. Ojamu jäi 11:13 kaotusseisu, kuid sai otsustava torkega 14:13 võidu. „Esikohamatš oli ülipingeline, aga Rico närvi ei kaotanud ja alla ei andnud,” ütles Nelis-Naukas. „Minu jaoks oli rõõm tõdeda, et ta vehkles väga rahulikult ja ootas kannatlikult oma momenti, millal torgata,” lisas treener.

13aastane Ojamu on Neliste vehklemisdünastia neljas põlvkond, ta on Nelis-Naukase tütre Briti poeg. „Ricol on välja kujunenud oma vehklemisstiil, mis talle praegu sobib,” iseloomustas vanaema tütrepoja vehklemist. Ta lisas, et pikemas perspektiivis tuleb kindlasti juurde õppida, aga noorel sportlasel aega selleks on.